Des agriculteurs qui tentaient de rejoindre Paris font demi-tour après avoir croisé une boucherie végane et un bar à œufs

« J’en ai encore des frissons. » « Je me réveille toutes les nuits en sueur en y repensant. Je ne sais pas si je m’en remettrai un jour. » Plusieurs jours après l’événement, les agriculteurs, qui voulaient rallier Paris pour dénoncer l’accord du Mercosur, la PAC ou la gestion de la dermatose nodulaire, sont encore sous le choc et leurs témoignages sont glaçants. « Quand je vois combien on nous achète les œufs et le prix auquel des restaurateurs les vendent parce qu’ils ont ajouté trois grains de moutarde et de la cébette, ça me flingue » s’agace Patrick. Céline confie : « Des lardons végétaux, du non-saucisson, du vrôti aux cépès : ces noms affreux me poursuivent, j’ai peur qu’ils me hantent toute ma vie ».

Perdus au cœur du XIe

Selon leur récit, c’est en constatant la présence de nombreux bars mexicains et argentins que les agriculteurs commencent à se demander s’ils n’ont pas fait fausse route et s’ils se trouvent bien dans la capitale. Les mots affichés dans les commerces qu’ils croisent semblent écrits en langue étrangère : « Café Lomi, Banana bread, slay latte, café kitsuné, pâtisseries kimbap, thé matcha ». Ils décident alors d’interroger un passant mais ne comprennent pas un traître mot de ce qu’il leur dit : « L’ambiance créa de la bistronomie, ça fitte pas avec vous ? Dommage car c’est du good fooding avec un sourcing quali. Je vous laisse, j’ai mon cours de kundalini yoga. »

C’est alors qu’ils croisent une boucherie végane et un bar à œufs. C’en est trop pour eux, ils décident de rentrer à la maison et se verront prescrire chacun douze jours d’ITT.

Photo Pixabay