Les amateurs de brioche des Rois aux fruits confits seront désormais fichés S

Alors que les Français célèbrent l’Épiphanie à grands renforts de galettes et autres pâtisseries garnies de fèves, le gouvernement a annoncé des mesures drastiques pour éviter tout comportement extrême. “Les personnes qui afficheront publiquement leur intérêt pour les brioches des Rois, qu’elles soient aux fruits confits, aux pépites de chocolat ou avec des gros grains de sucre sur le dessus feront l’objet d’un fichage S”, a annoncé Laurent Nunez.

Selon le Ministre, préférer la brioche des Rois aux galettes serait un premier pas vers une marginalisation inévitable : “On commence par manger une brioche aux fruits confits, puis on achète du chocolat à la menthe “juste pour voir”, et sans s’en apercevoir on apprécie les boudoirs et les petits beurre, c’est une escalade insupportable à laquelle il faut mettre fin”.

En plus d’interdire leur commercialisation dans les boulangeries, le gouvernement souhaite dissuader les Français de confectionner leur propre brioche des Rois. “En quelques clics, on peut trouver une recette de brioche garnie de fruits confits sur des sites faisant l’apologie du terrorisme, comme Marmiton par exemple”, s’inquiète le Ministre. Les comptes instagram de recettes seront aussi surveillés de près et fermés à la moindre apparition d’un raisin sec à l’écran.

Un numéro vert mis en place par le ministère de l’Intérieur permet dès aujourd’hui de dénoncer un collègue, un parent ou un ami dégageant une odeur suspecte de fleur d’oranger ou tenant des propos comme “je déteste la Frangipane, c’est trop sucré”. Le gouvernement compte sur la participation de tous les citoyens pour mettre fin à cette odieuse tradition, malheureusement de plus en plus répandue. “Nous savons que d’autres combats nous attendent« , a conclu Laurent Nunez, en faisant référence à la galette fourrée au caramel beurre salé, classée nouvel ennemi d’État.

