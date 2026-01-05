WhatsApp – Elle envoie « Happy Nouilles Year » sur son groupe de travail et perd son emploi

C’est une tragique histoire qui a touché l’école primaire Jacques Prévert de Rueil Malmaison. Pendant les dernières vacances scolaires, Angélique, enseignante en CM2 a envoyé sur le groupe WhatsApp de collègues, un photo montage d’un paquet de pâtes avec écrit dessus « Happy Nouilles Year », puis comme légende « Plein de succès pour 2025, qu’on ne soient pas obligés de manger que des pâtes ! ».

A l’évocation de ce message, Alexandra, enseignante en CE1 dans cette même école, est encore sous le choc : « J’étais tranquille, en vacances, en train de me balader à Lisbonne. J’avais rien demandé et je reçois ça… Le pire ça a été de voir tous ces emojis qui pleurent de rire sous le message. Vous n’imaginez pas combien de collègues ont trouvé ça drôle. Ça m’a foutu en l’air la journée. Être mal payé, d’accord. Être mal considéré, pourquoi pas. Être ignorée par le gouvernement, passe encore. Mais recevoir ce genre de messages, c’est hors de question. Mon conjoint a dû m’empêcher d’envoyer ma lettre de démission au rectorat ».

Quand on demande à ses collègues de revenir sur l’évènement, beaucoup ne semblent pas étonné d’un tel dérapage : « Angélique était déjà borderline, souligne Marlène. Avant les vacances elle avait organisé 1er degré une journée de pull moche de Noël pour apporter du « fun ». Et le dernier jour elle est sortie de la salle des profs, hilare, en criant « Noyeux Joël… et à l’année prochaine ! Ah ça fait du bien de rire entre collègues ! ». Un collègue qui a souhaité rester anonyme nous a confié « je l’ai croisé hier matin, elle est déjà en train de réfléchir à des idées de poissons d’avril à faire en salle des profs, c’est terrible. Je crois que je préférais avoir comme collègue Elisabeth Borne » a terminé cet enseignant en ravalant ses sanglots.