Selon une étude, la Mère Noël gagne toujours 22% de moins que son mari

La société a beau combattre le patriarcat depuis des années, l’écart salarial entre les hommes et les femmes est loin d’être résorbé, et le Père et la Mère Noël ne dérogent hélas pas à la règle. Selon une étude d’un groupe de scientifiques suédois, cet écart est toujours de 22,2% et n’aurait pas évolué d’un pouce au cours des cinq dernières années. Certes, la différence de volume de travail entre les deux ferait tomber l’écart à 14,2%, mais l’inégalité n’en demeure pas moins réelle. Pour le représentant du syndicat patronal des TPE, il ne faut pas oublier dans le calcul « toutes les grossesses de la Mère Noël, qui a eu quand même 36 enfants au cours des 100 dernières années » mais aussi « la différence de nature du travail entre le Père et la Mère Noël ». Si la Mère Noël prépare les paquets, c’est le Père Noël qui assure seul la tournée « dans des conditions extrêmement difficiles et en un temps record. »

Pour la militante féministe Laure Salmona, il s’agit au contraire d’une double discrimination : « Non seulement la Mère Noël gagne moins mais en plus c’est le Père Noël qui prend toute la lumière ! »

Un patriarcat bien installé

Selon elle, la Mère Noël serait « cantonnée aux tâches ingrates » comme préparer à manger aux lutins, répondre au courrier des enfants ou encore nettoyer le traîneau du Père Noël. Sans compter qu’elle assurerait « 75% des tâches ménagères au bas mot et tout ça sans aucune rémunération comme toujours pour le « care » ! ». Les stéréotypes sexistes et le continuum du patriarcat seraient particulièrement bien installés dans le couple puisque, selon la Mère Noël, le Père Noël ne lui laisserait « jamais conduire le traîneau, même pour aller faire les courses. » Puis d’ajouter : « Et encore, heureusement que le climat ne nous permet pas de faire des barbecues ! »

Interrogé, le Père Noël n’a pas caché sa colère : « Je lui ai déjà dit que je voulais pas qu’elle réponde aux journalistes, elle va m’entendre celle-là ! »