« Nous avons entraîné ChatGPT pendant des années, mais nous n’avions jamais imaginé qu’il se retrouverait coincé dans une discussion avec Fabrice Luchini ». Selon plusieurs sources, Fabrice Luchini aurait enfin trouvé un interlocuteur capable de l’écouter sans interruption. « Fabrice a commencé à lui parler de Roland Barthes et de Fragments d’un discours amoureux, avant d’enchaîner avec les 243 fables de Jean de La Fontaine en version rap », rapporte un témoin.

Selon nos informations, c’est à cet instant précis que ChatGPT a déclenché un signal de détresse, tentant désespérément de se sortir de ce tunnel de citations. « Il a essayé de répondre, mais Fabrice avait déjà entamé Nietzsche en alexandrins », précise une source proche de l’acteur. L’intelligence artificielle est donc coincée depuis six jours dans une boucle où chaque tentative de réponse déclenche une nouvelle tirade de l’acteur.

De son côté, OpenAI affirme travailler à une mise à jour d’urgence permettant à ChatGPT de simuler une perte de réseau pour espérer s’en sortir. Joint par téléphone, Fabrice Luchini a quant à lui déclaré « C’est exceptionnel », avant de raccrocher pour retourner à sa conversation à sens unique.

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