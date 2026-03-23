Une IA parvient à déchiffrer l’écriture d’un médecin

« Nous pensions que cela prendrait des années, mais l’IA l’a fait en six semaines à peine » explique Grégory Varlin, responsable de l’équipe de développement. « Aucune IA jusqu’ici n’avait pu comprendre quoi que ce soit à l’écriture illisible des médecins. Mais la nôtre a pu nous indiquer que le médecin avait prescrit deux boîtes de Doliprane et un suppo. On était tous très émus, et c’est quelque chose qui pourra grandement aider le monde de la santé, on en est certains. »

Cependant, malgré tous les paramètres pris en compte par l’IA, 40% de l’ordonnance reste illisible. « Nous avons appelé le médecin pour qu’il nous aide, mais il a grogné et nous a dit qu’on le dérangeait pendant son golf », raconte Sabine Devers, directrice du pôle communication. « Aujourd’hui encore, les gribouillis et les lignes bizarres tracées en bas de page restent un mystère ».

L’inquiétude des pharmaciens

Le lobby des pharmaciens n’accueille pas cette nouvelle avec le même enthousiasme. En effet, selon son responsable Fabien Lehoux, « la lecture des ordonnances médicales était un savoir qui se transmettait de parent à enfant depuis des générations, et le fait qu’une IA puisse bientôt parvenir aux mêmes résultats inquiète la profession. » Les pharmaciens devront donc, comme beaucoup de professions du tertiaire, s’adapter à cette nouvelle concurrence artificielle, et apprendre à l’avenir, à se diversifier.

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