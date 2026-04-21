Hi-Tech
Pour remplacer son PDG, Apple annonce la sortie du Tim Cook Pro
Devenu obsolète, le Tim Cook traditionnel va être remplacé par un nouveau modèle encore plus performant.
Encore une victime de l’obsolescence programmée. Apple a dévoilé ce lundi son tout nouveau modèle de PDG devant des fans en furie. « Plus grand, plus fin et disponible en un seul coloris : blanc, j’ai le plaisir de vous présenter le Tim Cook Pro ! » a annoncé la marque à la pomme en affichant l’image d’un homme de 51 ans surmonté du slogan « Tim Cook Pro : Same but différent »
Parmi les caractéristiques du produit, on retrouve une surface 100% tactile, des habillages personnalisables au rythme des saisons, une autonomie renforcée (+138%) mais également quelques nouveautés comme la présence de 3 nouveaux emojis « Impôts », « Paiement » et « Bras d’honneur », le remplacement du mode Avion par un mode « Jet privé » ou encore l’ajout d’un kyste mucoïde sur le mollet droit, le tout au prix imbattable de 76 millions de dollars par an.
Une nouvelle révolution dans le monde de l’informatique qui ne s’arrête pas là puisque les Tim Cook XS, SE, Lite et Pro Max devraient également arriver sur le marché à l’horizon 2036.
Photo : Crédit Axelle/Bauer-Griffin / Contributeur
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