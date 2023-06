Ocean Gate annonce avoir déjà vendu toutes les places pour l’exploration du sous-marin disparu

« La totalité des places adjugées à 300 000 euros chacune ont déjà trouvé preneur » s’est félicité le porte-parole de la société qui a rejeté les accusations de négligences sur la conception du « Titan ». « Nos passagers en place premium pourront visiter de manière exclusive le champs de débris laissé par le sous-marin et même ramener des souvenirs à la surface » a-t-il ajouté qui parle entre d’une « expérience immersive au plus près de l’émotion ». Quant aux critiques sur le prix excessif, Ocean Gate assure que la création d’une seconde classe voire d’une troisième classe sera en outre proposée. Elles seront situées dans l’entrepont du sous-marin, contre les toilettes. Les explorations reprendront quant à elles avec un sous-marin similaire mais qui sera renforcé avec une bande autocollante très épaisses et ainsi que des panneaux de liège sur les parois « pour atténuer la pression de l’eau ». « C’est quelque chose qui n’avait jamais été testé, nous sommes une fois de plus à la pointe de l’innovation ! »