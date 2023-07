Parc d’attractions – GoebbelsLand : Les raisons d’un échec

Avec 70 hectares de parc, 14 hectares de parking et près de 46 manèges, GoebbelsLand devait être LE plus grand « amusement park » de France. Au programme, des attractions comme le “Rholocauster”, le “Vital Space Mountain”, ou encore la tant décriée “Puppenhaus”, une balade en barque au milieu de 300 poupées nazies chantant en choeur « Es ist ein schön schön Reich ».

“Chaque zone avait son propre Joseph Goebbels” se souvient Fabrice Ruzzio, co-créateur du parc. “Goebbels Aventurier, Goebbels Trapéziste, Goebbels Pingouin, Goebbels Marmotte et même Goebbels nazi. Mais je crois que mon plus beau souvenir, ça a été la Parade de Noël” poursuit-il des étoiles dans les yeux. “Tous les personnages du parc défilaient dans l’allée centrale débout sur des chars Panzer en chantant “Jingoebbels”, une version remixée pour l’occasion du célèbre chant de noël… C’était…un véritable conte de fées.”

Et pourtant, en quelques semaines à peine, GoebbelsLand devient le parc d’attractions le moins bien noté de tous les temps avec 0/5 sur Tripadvisor. “12€ une peluche Goebbels qui dit “Papa” et “Raus Juden” ?! Franchement c’est criminel !” écrit @PapaPesto sur l’application. Un avis partagé par @Galinettedu44 : “On a attendu plus de 6 heures pour pouvoir faire “Kommandant Tour”. C’est honteux. La prochaine fois, j’irai à Walibi”.

Aujourd’hui laissé à l’abandon, le parc est encore visité de temps à autres par certains nostalgiques du IIIème Reich et quelques passionnés d’urbex. Quant à Fabrice, jamais à court d’idées, il prépare actuellement le lancement en novembre prochain d’un tout nouveau concept mélangeant ségrégation et piscine à vagues : Center Rosa Parks.