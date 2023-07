Une mouche parcourt 600 km pour retrouver Michel Houellebecq

“J’ai cru que je ne la reverrai jamais” déclare ému Michel Houellebecq. “Je venais de rentrer du salon du livre d’Avignon et quand j’ai recompté mes mouches, j’ai remarqué qu’il en manquait une. Ça m’a fait comme un coup de poignard. Ce sont mes bébés vous comprenez ?” poursuit-il, avant d’appeler “Mimi Fonfon”, une drosophile de 42 jours, pour lui donner un “susucre”.

Pendant une semaine, ce sont près de 2000 affiches que Michel Houellebecq va accrocher dans tout le XIIIème arrondissement. Sur celles-ci, la photo d’une mouche bleue et en description : “Avez-vous vu Mindy ? Taille : 7 mm. Poids : 5 mg. Chipie, affectueuse et câline. Tatouée au niveau de l’aile gauche. Aime jouer à la balle et se cogner contre une vitre. Mouche de race. Récompense possible. Appelez-moi.”.

Resté sans nouvelles pendant 15 jours et alors que tout semble perdu, c’est finalement dimanche soir qu’un véritable miracle se produit : “Alors que je me brossais les dents avec des cendres tièdes de Gitanes Maïs, j’ai remarqué qu’il y avait 18 mouches autour de moi et non plus 17” explique-t-il. “J’ai cru halluciner quand j’ai reconnu ma petite Mindy d’amour, posée sur mon verre à dents. C’est à n’y rien comprendre !”

Selon les experts, Mindy aurait parcouru près de 600 km entre Avignon et Paris. Épuisée et amaigrie, elle a rapidement été prise en charge par la clinique vétérinaire des Olympiades et est aujourd’hui hors de danger.

Un fait divers hallucinant et riche en émotion qui n’est pas sans rappeler l’histoire de Coco, un pou, qui avait parcouru toute la région Champagne-Ardennes pour rejoindre la tête de Yannick Noah.