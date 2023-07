Émeutes – Eric Dupont-Moretti en appelle aussi à la responsabilité des grands-parents et des animaux de compagnie

En déplacement au palais de justice de Bobigny, Eric Dupont-Moretti s’est de nouveau exprimé pour rappeler que les grands-parents devenaient désormais eux aussi pénalement responsables du comportement de leurs petits-enfants. Le garde des Sceaux en a profité pour dévoiler une nouvelle circulaire stipulant qu’ils pouvaient, en cas de manquement manifeste à leur devoir de grand-parent, être traduits devant les tribunaux.

« On va leur péter leur abonnement France Télévision et leurs magazines de sudoku » a-t-il menacé avant de préciser que les grands-parents qui laissent leurs parents laisser leurs enfants sortir pour commettre des dégradations pourront eux aussi encourir jusqu’à 25 000 euros d’amende. Le garde des sceaux a rappelé que « L’État ne peut pas se substituer à ceux à qui on demande de se substituer à l’autorité judiciaire » . Une déclaration survenue juste avant l’intervention du RAID venus procéder à l’arrestation de plusieurs résidents d’un EHPAD.

Eric Dupont-Moretti a également précisé qu’il comptait placer les animaux de compagnie des fauteurs de trouble face à leurs responsabilités. « Les animaux qui ont laissé leur maître sortir sans réagir, en sachant très bien qu’il allait voler des croquettes sont tout autant responsables que les auteurs de ces vols » a-t-il déclaré juste après l’audience de Roxy, un chihuahua condamné à plus de 150 heures de travaux d’intérêt général.

Depuis ce matin, le ministre de la Justice plancherait sur une nouvelle circulaire visant à rendre les voisins du dessus d’auteurs de dégradations pénalement responsables.