8 choses à éviter si vous êtes allergique au cyanure

Remplacer le gruyère dans vos nouilles par du cyanure

Philippe Etchebest l’a suffisamment répété : la recette traditionnelle des nouilles au gruyère, c’est AVEC de la crème et SANS cyanure. Cessez de vouloir revisiter à tout va les plats qui ont fait la richesse de la France et enlevez immédiatement l’œuf de votre croque-monsieur et les carreaux d’arbalète de votre calzone. Taré.

Se faire tatouer “Je suis allergique au cyanure” avec du cyanure

Privilégiez un liquide plus classique comme l’encre ou le sang d’une vierge. Au niveau du motif, laissez libre cours à votre créativité. Une croix gammée sur le front par exemple est toujours du plus bel acabit et changera du traditionnel triskel sur le pec, vulgaire, ringard et particulièrement mal vu. Vous pouvez également vous faire tatouer “Je suis masochiste” à l’encre invisible si vous aimez allier l’inutile à l’agréable.

Faire le “Cyanure Bucket Challenge”

Amusant et fortement viral, le “Cyanure Bucket Challenge” est pourtant classé comme la pire chose qui soit arrivée à l’humanité après la glace saveur cornet et le pain de mie 100% croûte. Soyez raisonnable et remplacez plutôt le cyanure par des pièges à ours ou des tronçonneuses pour lesquels il n’existe, heureusement, aucune allergie. Safety first !

Se laver les cheveux avec du cyanure

Une étude américaine dirigée sur plus de 15 ans est arrivée à la conclusion que se laver les cheveux avec du cyanure était “complètement con”. Faites-vous plutôt des dreads dans un style “Babylone-Riddim” et accueillez une famille de marcassins dans vos cheveux pour leur offrir un abri décent.

Croquer sa dent creuse

Vous détenez des secrets d’État et un méchant bolchévik s’apprête à vous torturer en vous plongeant au bout d’un treuil dans un bassin rempli de requins communistes ? Bien que l’idée d’en finir rapidement soit alléchante, évitez de croquer votre dent creuse remplie de cyanure et privilégiez une méthode moins risquée comme par exemple : vous taire. Succès garanti.

Acheter “Eau de cyanure – Parfum pour homme de Paco Rabanne”.

Une fragrance musquée avec des notes de noix verte, de jasmin et de prunes, certes, mais qui porte le score déplorable de 5/100 sur Yuka. Privilégiez plutôt “Amiante de Guerlain”, “Péage de St Arnoult de Yves Saint Laurent” ou “N°666 de Chanel”. Tombeur va.

Nettoyer ses balles avec du cyanure avant de jouer à la roulette russe

Nettoyez les plutôt avec de l’eau de Javel qui tue 99,99% des bactéries. On ne rigole pas avec le tétanos. C’est dangereux.

Peindre les dents d’un lion avec du cyanure avant de vous déguiser en zèbre

Bon… Je crois que tout est dit…