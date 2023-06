Pour chaque paire de chaussures vendues, Nike s’engage à planter une usine en Asie

Une décision qui a suscité beaucoup d’enthousiasme sur les réseaux sociaux. “Way to go Nike !” commente Lulu75 sur Twitter. “Un petit pas pour la planète, un grand pas pour leurs chaussures 😉” abonde Sébastien Ménard sur Facebook. Le post a même été relayé par le rappeur Kendrick Lamar qui a retweeté l’annonce accompagnée de la légende : “Just do it for the greater good !”

La marque de prêt à porter ne compte pas en rester là et opère d’ores et déjà un véritable tournant en matière de RSE. “L’an dernier nous avons commencé à faire fabriquer des chaussures par des adultes. Quant aux enfants qui constituent le gros de notre masse salariale, ils ont désormais le statut d’auto-entrepreneur et sont tous payés au SMIC.” se félicite John Donahoe l’actuel PDG.

Si certains saluent le geste de la marque, d’autres n’y voient qu’une vaine tentative de greenwashing. “Une nouvelle usine en Asie c’est bien beau mais tant que les dirigeants de Nike se rendent à leurs jet privés en voiture plutôt qu’en trottinette et utilisent des pailles en plastique plutôt qu’en carton à l’intérieur de ceux-ci, le gros du travail reste à faire.” a dénoncé la député Sandrine Rousseau dans un communiqué.

Photo : Istock