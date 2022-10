Manchester United sanctionne Cristiano Ronaldo en le transférant à l’AJ Auxerre

Manchester United et Cristiano Ronaldo, c’est bientôt fini. Du moins, temporairement. En conflit ouvert avec leur attaquant vedette, les dirigeants de Manchester United étaient à la recherche d’une sanction pour punir le portugais suite à son à son refus d’entrer en jeu lors du match qui opposait Manchester United et Tottenham le 19 octobre dernier. Dans un communiqué officiel publié sur le site du club, les dirigeants estiment que « le fait de jouer avec Cédric Carrasso et M’baye Niang pendant six mois constituait une sanction à la hauteur qui permettra d’éviter d’autres écarts de conduite à l’avenir ». Selon la presse anglaise, les dirigeants mancuniens ont opté pour un départ vers l’AJ Auxerre sous forme de prêt avec option d’achat, ouvrant la porte à un possible rachat du club par le joueur.

PImage par Karina Setiawan de Pixabay