30% des Français envisagent de boycotter la Coupe du monde au Qatar « sauf si la France va en finale »

Selon un sondage IPSOS pour Le Parisien, les Français seraient près de 30% (29,5% très exactement) à envisager de boycotter la Coupe du monde au Qatar « sauf si la France va en finale ». Parmi les citoyens interrogés, 18% indiquent qu’outre le fait de ne pas allumer la télévision, ils sont résolus à ne même pas suivre les résultats de l’équipe de France dans les médias, « en tout cas jusqu’à la fin des poules ». 10% des personnes interrogées vont également boycotter les matchs du PSG et ne regarder aucun résumé « à l’exception des buts de MBappé, Neymar et Messi ».

Une défiance générale

Plus largement, ils sont 87% à refuser de partir en vacances à Doha l’été prochain et 98% à ne pas envisager de carrière de footballeur au Qatar, et ce « quelle que soit l’offre ». En cas de victoire finale de l’équipe de France, la plupart des personnes interrogées (66% ) envisagent de ne même pas célébrer le titre sur les Champs-Élysées, « à part s’il ne pleut pas ».

A noter, enfin, que parmi tous les citoyens interrogés favorables au boycott, pas moins de 2% sont amateurs de football.