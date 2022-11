Route du Rhum – Notre classement des marins cocus

5 – Gwendal Le Goff

Sa femme, Annaïg Le Goff, a été vue avec Erwan, le fils du boucher. Ils entretiennent une relation de « plan cul » et il n’y a pas tellement d’attachement entre eux. Ils se sont rencontrés à la soirée « zouklove » de la boîte de nuit « Le Millenium » en juillet dernier.

4- Titouan Morvan

A 47 ans, Titouan ne s’est toujours pas aperçu que sa femme Soizic, le trompait avec Alan, un commercial des Côtes d’Armor, qui porte des chemises Celio très cintrées et des chaussures Géox. Ils entretiennent une relation passionnelle, mais Alan a été très clair : il ne quittera jamais sa femme pour Soizic.

3- Gurvan Quéré

C’est le benjamin de la course. A seulement 18 ans, il s’est lancé dans l’aventure sans savoir que sa copine Lenaig le trompe déjà avec son meilleur ami Loïc. Ils font « la chose » sur la banquette arrière du véhicule de Loïc, une Peugeot 206 de 2002.

2- Bastian Jaouen

Lui c’est le plus con du classement. Alors on est bien contents que sa femme Gwenaelle, le trompe avec une autre femme : Armelle, une coiffeuse pansexuelle de la banlieue de Quimper. On croise les doigts pour qu’elles partent ensemble loin et pour toujours, comme Thelma et Louise.

1- Nolan Le Guen

Ce grand benêt a gagné la première place de ce classement parce que sa femme Servane le trompe depuis huit ans avec un druide de 75 ans : Ronan le Majestueux, qui coupe du gui à la serpe et joue de la flûte celtique. Servane attend la fin de la course pour annoncer à Nolan qu’elle le quitte pour vivre dans une cabane dans la forêt de Brocéliande.