300 punaises de lit se disputent pour savoir qui prendra le lit du haut

C’est une violente dispute qui a opposé samedi après-midi 300 punaises de lit dans un appartement à Marseille. À peine sorties de leurs valises devant les lits superposés de leur Airbnb, les 300 locataires débattent vigoureusement pour savoir qui aura le droit de prendre le lit du haut. Un spot particulièrement recherché pour des raisons évidentes : une meilleure vue sur la chambre, un couchage nettement plus frais, et surtout un point de chute stratégique pour sucer abondamment le sang de Margot, la propriétaire des lieux.

N’arrivant finalement pas à se mettre d’accord, les 300 pondeuses de larves préfèrent couper la poire en deux et partent s’installer dans le canapé du salon, les tapis de la salle de bain, la VMC, les prises murales, le papier peint ainsi que dans l’intégralité des vêtements de Margot, ses tables de chevet, ses tresses et son micro-ondes. Un véritable calvaire pour la jeune logeuse qui décide de faire venir des experts anti-nuisibles pour désinfecter intégralement son logement au napalm, à l’azote et au fioul. “C’est un cauchemar” nous confie-t-elle. “Tous les matins, je me réveille avec 300 nouvelles piqûres. C’est plus un corps que j’ai, c’est une étape du Tour de France” raconte-t-elle, avant de fondre en larmes.

Un conflit finalement de courte durée qui aura permis au groupe de passer des vacances merveilleuses à deux pas du vieux port. Logées, nourries, les 300 comparses (désormais 1400) déclarent sur l’application Airbnb avoir pu “profiter en famille d’un havre de paix inégalable” et remercient Margot pour son “hospitalité”, sa “chaleur” et ses “globules”. De son côté, la jeune chargée de prod, à bout, songe à demander une dérogation à l’armée de Terre pour larguer une bombe H sur son logement dans l’espoir d’en tuer au moins 12.