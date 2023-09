Il a hâte qu’elle arrête de parler d’elle pour qu’il puisse enfin parler de lui

C’est une bien désagréable aventure qu’a connu Jonathan, célibataire de 32 ans, à la terrasse du café “Le Balto”. Après avoir matché avec Lucile, une jeune graphiste de 29 ans, sur Tinder, Jonathan échange avec elle quelques temps avant de la retrouver enfin pour boire un verre. Mais soudain, quelques minutes après le début du rencard, tout dérape. “C’est ma faute, j’ai commencé à lui demander ce qu’elle faisait dans la vie et là…elle s’est mise à me répondre.” raconte-t-il encore sous le choc. “Je ne sais pas ce qui lui a pris. Je m’attendais à ce qu’elle me dise “graphiste” et qu’elle me retourne immédiatement la question, mais non !” poursuit-il. “Honnêtement, j’ai trouvé ça franchement égoïste qu’elle ne me donne même pas la possibilité de l’interrompre.”

Commence alors une longue descente aux enfers pour Jonathan qui est obligé de “hocher la tête en continu” et de “guetter le prochain silence pour pouvoir ramener le sujet à lui”. “J’adore qu’on parle de moi, ça m’évite d’avoir à le faire” explique-t-il. Alors, au moment où Lucile s’arrête enfin de parler pour reprendre une gorgée de Spritz, Jonathan en profite. “Je lui ai immédiatement détaillé l’intégralité de mes études, mes problèmes avec mon père et ma collection de pièces jaunes.” raconte-t-il. “Après ça, je lui ai dit que j’étais allergique aux poires et qu’à l’époque mon dentiste connaissait personnellement Philippe Gildas.” Avant d’ajouter : “Elle hochait la tête en continu. Ça ne m’étonne pas. Les femmes adorent les hommes qui savent parler et surtout qui savent écouter, et elle a vraiment de la chance : j’adore m’écouter parler.”

Une rencontre qui se clôturera finalement par une bise timide, une poignée de main maladroite et 4 heures de perdues pour les deux tourtereaux. Jonathan déclare être toujours à la recherche de la femme idéale, celle qui fera battre son coeur : à l’écoute, altruiste et “suffisamment généreuse” pour ne penser “qu’à lui”.