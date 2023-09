Mayotte – Le Maroc propose son aide à la France

“On a soif” scandent les habitants de Mayotte, privés d’eau deux jours sur trois. Le département français est en pleine crise de l’eau et attend toujours une intervention de la métropole qui semble avoir totalement oublié la petite archipelle. Face à cette situation catastrophique digne d’un pays sous développé, le Maroc a généreusement proposé son aide à la France. “C’est terrible ce qui se passe en France et c’est normal que nous proposions notre aide”, explique le porte-parole du gouvernement marocain en conférence de presse. “Nous venons d’être touché par un terrible séisme, mais ce n’est pas pour autant que nous oublions nos valeurs, nos amitiés et notre solidarité envers la 6e puissance mondiale”.

A ce jour, le Maroc attend toujours le feu vert d’Emmanuel Macron pour envoyer des aides à Mayotte mais le président de la République n’a toujours pas réagi. Dans les couloirs, il se murmure que le Président n’acceptera l’aide du Maroc que si le Maroc accepte l’aide de la France pour gérer l’après séisme. Affaire à suivre.

photo iStock