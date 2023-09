Pour limiter la pollution plastique, les préservatifs seront désormais en verre consigné

À compter du 1er Novembre 2023, tous les préservatifs devront être réutilisables et consignés afin de limiter la pollution plastique. “Il faut penser à la planète” a déclaré le ministre de la transition écologique lors d’une conférence de presse. Avant d’ajouter : “Il est important de penser au monde que l’on va laisser aux enfants, que l’on ne veut pas”.

Une décision pour le moins radicale qui pousse une société comme Le Fourgon à éditer ses propres préservatifs en verre recyclé et consignés. Qui vient s’ajouter à une longue liste de préservatifs plus écologiques et surtout biodégradables : préservatifs en cagette, en carton, en laine ou encore en toile de jute. Autant de produits modernes, innovants et pratiquement réutilisables. “On travaille encore sur le…aïe…sur le confort” nous explique Thierry Jussieux, PDG de chez Condexx, occupé à retirer une à une ses échardes après avoir testé un préservatif en bois. “Mais bon, ça sera toujours mieux que le plastique et puis ça nous permet aussi de nous adapter aux besoins locaux” poursuit-il, en nous dévoilant le modèle “Bigoudène”, un préservatif en dentelle d’une rare finesse destiné exclusivement au marché breton.

En attendant, de son côté, Le Fourgon va produire, distribuer et participer au ré-emploi en masse des préservatifs en verre. Une fois utilisés, ces derniers pourront être rapportés en magasin et le client récupérera ainsi ses 50 cts de consigne. Ces préservatifs seront alors lavés puis réutilisés à nouveau. Une idée maligne permettant de lutter contre le gaspillage tout en alliant plaisir et impact pour la réduction du plastique.