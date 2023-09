Rentrée – Il se fait exclure de sa formation de mime après avoir répondu « Présent »

Marinière, gants blancs, maquillage low-cost et playlist d’accordéon dans son cartable, c’est avec des étoiles plein les yeux que Colin Boyer, 19 ans, aborde sa rentrée en première année à l’École Supérieure des Arts du Mime. Celui que ses amis surnomment “Le Courtemanche de Pontault-Combault” n’a qu’une seule idée en tête depuis toujours : égaler ses idoles. “J’ai toujours su que j’avais un don et comme disait le Mime Marceau : « ». Voilà.”, raconte-t-il avant de se précipiter derrière un muret pour faire l’escalator.

L’École Supérieure des Arts du Mime ou Mimes ParisTech : une école prestigieuse qui a vu sortir les plus grands comme Pierrot le Douillet, Célestin Folamour ou le truculent Marcel Gardot. Au programme : “Science et Vie de la Vitre”, “Air Guitare”, ou encore l’option “J’ai pris ton nez”. Une formation élitiste et exigeante que Colin a toujours rêvé d’intégrer, rêve qui malheureusement pour lui sera de courte durée.

Alors que son professeur principal commence à faire l’appel en écrivant au tableau “Colin Boyer”, ce dernier lève aussitôt la main en s’écriant d’une voix forte “Présent !”. Une scène surréaliste qui prend aussitôt des proportions démesurées. Rapidement, tous les élèves plaquent leurs deux mains sur leur visage en formant un large O avec leur bouche. Le professeur principal, pris de court, met aussitôt Colin dehors en mimant un lasso avec ses mains, avant de dessiner au feutre 2 sourcils froncés sur son visage pour bien montrer sa colère.

Viré de la formation après un conseil de discipline, Colin est aujourd’hui condamné à une interdiction d’exercer le mime pendant une durée minimum de 40 ans. Une sanction sévère qui n’est pas sans rappeler l’histoire de Pierrick Desmoulins, étudiant de 22 ans, recalé de son école de ventriloquie après avoir oublié de dire “Owwww tu peux pas dire ça Pipounet” à sa marionnette.