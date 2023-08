Il réalise qu’il a vieilli depuis qu’il a besoin de s’épiler les poils de nez

C’est un vrai coup dur que vient de vivre Damien, tout juste 30 ans, en réalisant qu’il devait désormais s’épiler régulièrement les narines : « La trentaine ne m’aura pas laissé souffler… J’ai rien vu venir. Je n’y avais jamais pensé à ces poils-là. Un jour au restaurant, je fêtais mes 30 ans avec ma copine, elle m’a jeté un regard profond, j’ai cru qu’elle voulait m’allumer… mais elle a pouffé de rire en me faisant remarquer que j’avais un poil de nez qui dépassait de chaque narine ».

« En rentrant chez nous j’ai tout de suite coupé ces poils avec un petit ciseau. Mais une semaine plus tard, ils sont revenus… Et désormais me couper les poils de nez est devenu ma routine. L’autre jour j’étais en rendez-vous pro, le client en face de moi me regarde avec un rictus et je comprends tout de suite que j’ai oublié de les enlever. On n’a pas conclu le contrat » soupire Damien, les yeux pleins d’amertume.

« Mais je vous rassure, je me suis habitué, c’est un problème qui est derrière moi. Parce qu’aujourd’hui, j’ai un autre souci… j’ai des poils dans les oreilles ! Ma copine m’appelle Domenech… enfin, m’appelait, car elle m’a quitté pour un homme qui n’a pas de poils qui dépasse de ses narines » déplore Damien, qui vient de faire une demande de prêt chez Sofinco pour se payer une épilation définitive au laser.

