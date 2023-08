Un milliardaire s’injecte du sang de millionnaire pour paraître plus proche du peuple

40 millions de dollars : c’est la somme totalement folle qu’a dépensé le milliardaire américain Elton Davis pour se faire injecter régulièrement du sang de millionnaire dans les veines. Un processus expérimental qui devrait, selon les experts, finir par le rapprocher progressivement du “bas peuple”. “Le sang des millionnaires est naturellement plus pauvre que celui des milliardaires” explique le professeur Matthew Lorenski de l’Université de Boston. “Moins de champagne, moins de caviar, une moins bonne teneur en truffes, ça en fait un substrat idéal pour adopter progressivement l’hygiène de vie des sans-dents”. Avant d’ajouter : “Bien sûr, nous aurions pu directement lui injecter du sang de pauvre, mais vous savez ce qu’on dit : la vie c’est comme la plongée : quand on descend en dessous de tout, il faut y aller par paliers”.

6 injections plus tard, les résultats sont déjà édifiants. “Avant je prenais mon jet privé pour aller jusqu’à la Rolls qui m’amenait jusqu’à mon yacht” explique Elton Davis tout penaud sur la terrasse de son loft. “Mais maintenant, je commence enfin à apprécier le goût des choses simples !” poursuit-il, en prenant son Iphone pour commander un burger au foie gras via l’application “Uber Ritz”. “J’ai aussi laissé tomber le golf au profit de cet autre sport de balles – rohhh comment vous appelez ça déjà ?- ah oui la pétanque ! Eh bah franchement, c’est très amusant !” conclut-il, avant de jeter un œuf de Fabergé près d’une perle de 10 cm et de crier “5-2 !!”

Le milliardaire devrait recevoir encore une cinquantaine d’injections avant de pouvoir vivre avec moins de 6 zéros sur son compte. Une démarche extrême mais “nécessaire” pour Elton Davis qui envisage également une fois le processus terminé de donner à son tour son sang à ses enfants, Elton Jr. et Minnie-Rose. La meilleure façon, explique-t-il, de leur faire prendre conscience de “ce que c’est que de commencer en bas de l’échelle” et de comprendre “ces gens-là qui n’ont rien et pourtant qui ont tout”.

photo Istock