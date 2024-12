Inflation – Cette année les calendriers de l’avent n’auront qu’une seule case

Cette année encore, les Français vont devoir se serrer la ceinture, et cela va être largement facilité par le fait qu’ils n’auront plus rien à manger. Pour conserver la magie de Noël, certaines marques ont eu l’idée de révolutionner le traditionnel calendrier de l’avent : “De toute façon, on sait bien que les gens suivent le calendrier de l’avent pendant 3 jours, et dès le premier week-end de décembre, ils sont déjà à la case 22. Donc, avec un calendrier de l’avent d’une seule case, on évite la frustration. Et pour les plus riches qui veulent garder le système classique du calendrier de l’avent, et bien ils n’ont qu’à en acheter 24 et puis c’est tout.”

Une idée originale, qui a été approuvée par le ministère de la santé : “Avec une seule case, les gens mangeront moins de chocolat, donc auront moins de problèmes de santé liés au sucre. Cela permettra à la sécurité sociale de faire des économies. On a déjà fait une opération similaire avec les chips : on a retiré le sel, le sucre, et la pomme de terre des ingrédients. Maintenant, c’est que des feuilles cartonnées jaunes. C’est vendu le même prix, donc les marques sont contentes, et ça entraîne beaucoup moins de maladies, donc de dépenses de santé”

Repenser la façon de consommer globalement

Face à la crise économique globale, le modèle du calendrier de l’avent pourrait être repris dans d’autres domaines, comme nous le confie un économiste : “Comme l’a dit le président Macron, c’est la fin de l’abondance. En ce sens, voici des pistes de restrictions supplémentaires pour les mois à venir qui sont en train d’être étudiées : verser les salaires uniquement les mois finissant en “bre”, donner un accès à la cantine scolaire uniquement les jours pairs, et passer de 12 à 8 signes astrologiques ce qui est déjà largement suffisant.”