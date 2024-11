Pour ou contre l’accrobranche ?

POUR

Paulette, de Caen : “Jouer dans les arbres me procure des sensations inoubliables que je ne retrouve guère plus que dans le Rami et le crack.”

Stanislas, de Chézy-sur-Marne : “Porter un baudrier m’a permis de perdre 3 kilos et de gagner 2 octaves. Je recommande !”

Esther, de Laval : “L’accrobranche est ce que j’ai expérimenté de plus intense depuis la fois où j’ai partagé un yaourt nature avec François Bayrou.”

CONTRE

Titouan, de Plougastel : “Niveau amusement, l’accrobranche est au saut à l’élastique ce que le pédiluve est au Vendée Globe”

Marguerite, de Pierrefitte sur Seine : “Je suis restée coincée 7 heures sur une tyrolienne. J’ai été obligée de me ronger la jambe pour ne pas mourir de faim. 6/10.”

Djibril, de St Arnoult : “L’accrobranche est la deuxième chose la moins fun à faire au bout d’une corde après un suicide.”