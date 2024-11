L’étude, menée sur un panel de Français vivant en dessous du seuil de pauvreté et placé en plein soleil, affirme qu’une grande majorité d’entre eux n’ont pas ressenti de différence significative par rapport à leur condition. Pire, les chercheurs affirment n’avoir constaté aucune baisse du sentiment d’injustice sociale et du désir de vivre dans des conditions dignes chez les sujets testés.

Selon les chercheurs, une grande majorité d’entre eux disent préférer les destinations connues pour leurs précipitations comme la Bretagne. « Là-bas, ils se sentent moins rejetés. Probablement parce qu’en dormant dans la rue, on les confond parfois avec les festivaliers des Vieilles Charrues » explique Johan, l’un des spécialistes.

Ahmed, sans abri depuis deux ans, confie qu’il ressent toujours la même détresse, après avoir choisi de quitter Le Havre pour s’installer à Toulouse, réputée pour son fort taux d’ensoleillement. « Je pensais que j’allais en finir avec cette obsession de trouver un logement et de me reconstruire. Mais hélas, elle est toujours présente » lâche-t-il en haussant les épaules.

Le jeune homme affirme avoir été confronté au même sentiment de rejet à son arrivée. « Ils utilisent du mobilier urbain spécialement conçu pour nous empêcher de nous installer. Des bancs sur lesquels on ne peut pas s’allonger ou des blocs de béton. Au Havre, c’était pareil. Là-bas, ils ont carrément construit une ville moche pour nous faire fuir » explique-t-il après avoir voté pour le pire dispositif anti-SDF sur le site des Pics d’Or conçu par la Fondation Abbé Pierre.

Des conclusions qui ont fait réagir la Fondation Louise Buton qui incite les ultra-pauvres à prendre exemple sur les ultra-riches. « Il faut faire un effort. Si les ultra-pauvres allaient un peu plus aux Seychelles, ils auraient meilleure mine, moins tendance à se plaindre mais surtout à relativiser sur la place qu'ils donnent à l'argent dans leur vie », a déclaré un milliardaire.