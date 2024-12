Il écrit un roman de 500 pages pendant son attente aux urgences

Julien n’est pas près d’oublier son séjour aux urgences. Hier matin, il a reçu une réponse positive de Gallimard après l’envoi de son manuscrit. Les commentaires de la missive sont dithyrambiques : « L’effet de réel est impressionnant et les personnages saisissants : on jurerait que vous avez assisté à certaines scènes ! » Déjà comparé par certains à Balzac, qui aurait écrit Le Père Goriot en trois jours et trois nuits selon la légende, Julien tempère : « J’ai quand même eu un peu plus de temps que lui et j’étais en position confortable : j’ai réussi à m’asseoir sur un homme assez corpulent qui s’était endormi sur un brancard dans le couloir. » Puis d’ajouter : « Je n’ai pas de mérite, j’avais mal mais j’étais au bon endroit pour écrire un thriller sanglant sans avoir trop besoin de faire travailler mon imagination. »

Des conditions idéales

Julien confie que le contexte dans lequel il a rédigé son roman l’a « aussi beaucoup aidé pour la construction des personnages car le héros est un homme précaire sous-payé et corvéable à merci. » Seul bémol : un jeune homme avec qui il avait sympathisé aux urgences est hélas mort entre-temps en raison d’une prise en charge trop tardive : « J’aurais aimé qu’il lise ce livre mais à défaut, je lui ai dédicacé », confie-t-il. Sa fracture de la malléole avec déchirure de la syndesmose n’est quant à elle toujours pas guérie. Un médecin du service explique : « On devait lui mettre une vis afin de garder les différents composants osseux en place mais on n’avait plus de matériel donc on a mis deux trombones, et ça n’a pas tenu. »

Un mal pour un bien puisque le nouveau temps d’attente de Julien aux urgences lui a permis de commencer l’écriture d’un essai de 1000 pages sur la physique quantique.