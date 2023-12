Gérald Darmanin se félicite de l’arrestation du migrant d’Europe du nord suspecté de plusieurs millions de violations de domicile

L’homme qui a été interpellé par les policiers circulait dans un couloir aérien réservé aux longs courriers avec en outre sur un véhicule non homologué et transportait de la marchandise non déclarée en douane. “Sans doute le butin de ses millions de home-jackings accumulés au cours des années” a relevé la Préfecture de police dans un post sur X. Durant sa garde à vue, l’individu, relativement âgé, a affirmé qu’il faisait cela “pour les enfants sages mais aussi pour les adultes parfois”, une affirmation qui pourrait devenir une circonstance aggravante si elle est retenue par le juge. “Une fois de plus notre politique a porté ses fruits et les Français pourront passer des fêtes de Noël en toute sécurité sans craindre qu’un individu ne s’introduise chez eux” s’est félicité Gérald Darmanin, toujours présumé innocent.