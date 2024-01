Son appli de méditation lui envoie 75 notifications par jour pour lui rappeler d’être dans l’instant présent

“Ça a commencé après ma première séance de “pleine conscience”” explique Yves en se grattant nerveusement la nuque. “Au début c’était des messages bienveillants comme “Bravo d’avoir pris du temps pour toi <3” “Namas’t’es génial ;-)” … Mais quand ils ont vu que je ne faisais pas ma séance de méditation quotidienne, je me suis mis à recevoir des notifications presque toutes les heures.“N’oublie pas de prendre soin de ta paix intérieure !” “ce serait dommage de perdre le rythme !” “Alors on ne déconnecte plus ?” C’était l’engrenage…”

Pour échapper à cette salve de messages, Yves décide alors d’employer les grands moyens. “J’ai coupé les notifications, je suis passé en mode avion, j’ai même désinstallé l’appli. C’est alors qu’ils ont commencé à m’envoyer des mails pour m’inviter à souscrire à leur offre Nirvana Premium. Je me suis désabonné de leur newsletter mais aujourd’hui je n’arrive plus à dormir, à travailler correctement… J’ai peur qu’ils me retrouvent” témoigne-t-il avant d’éclater en sanglots.

Le cas d’Yves n’est pas isolé. En 2023 seulement, plus de 150 personnes ont dû être placées en système de protection des témoins pour échapper à l’oiseau vert de l’appli Duolingo qui menaçait de s’en prendre à leur famille s’ils ne suivaient pas régulièrement leurs cours d’espagnol.