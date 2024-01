JO 2024 : Pour donner une bonne image de Paris, Anne Hidalgo va organiser un grand toilettage des rats de la capitale

“Les rats seront lavés, vermifugés, shampouinés et présentés avec une petite barrette rose ou bleu selon leur sexe. Les plus élégants seront remis aux sportifs dans un Welcome Pack avec quelques goodies. L’idée est de faire du rat l’emblème de la capitale et d’assurer son rayonnement dans le monde entier le temps de la compétition” détaille la maire de Paris enthousiaste.

Dans cette même logique, l’organisation des JO a également prévu un lâcher de pigeons lors de la cérémonie d’ouverture, des pickpockets triés sur le volet pour détrousser les sportifs lors de l’arrivée de la flamme Olympique ainsi qu’une exposition des plus beaux Vélibs retrouvés dans la Seine au Musée d’Orsay. “Idéal pour s’occuper entre deux épreuves” explique Anne Hidalgo.

Paris n’est pas la première ville à entamer une vaste opération séduction à destination des touristes pendant les JO. En 2016, Rio avait déjà fait sensation en lubrifiant les armes à feux de tous les habitants des favelas tandis qu’en 2012, Londres s’était déjà illustré avec une remise de bassines collector pour vomir ses 18 pintes de bière.