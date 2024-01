Il hésite à officialiser leur relation malgré leurs trois enfants et l’achat d’un pavillon

« Avec Audrey, ça a commencé comme un plan cul, et puis, après je lui ai dit que je voulais bien que ça évolue, mais que je cherchais quelque chose de léger quoi… » explique Brice, la quarantaine, directeur de production dans la publicité. « On se voyait de temps en temps, et puis elle a oublié sa pilule, alors il y a eu la naissance d’Hector, puis Victorine, et le mois dernier c’était Marius. C’est un peu d’orga en plus, entre la crèche et la baby-sitter, mais je sais pas encore si on peut dire que je suis en couple avec elle quoi. Disons que je suis en poste mais que je reste un peu à l’écoute du marché quoi ! (rires) ».

Selon une étude, la phobie de l’engagement toucherait jusqu’à 78% des égoïstes en France. Brice serait un exemple parmi d’autres, et même l’achat d’un pavillon ne semble pas l’avoir convaincu pleinement sur son statut relationnel : « Oui, le pavillon et les 50 000 balles de travaux, c’était un coût, et un certain cap à passer, mais est-ce qu’on peut réellement dire qu’on est « ENSEMBLE » ? Ça me semble tellement fort comme terme, tellement engageant, que je me pose la question quoi. Mais bon, j’avoue, que là, à 43 ans, je me dis qu’il est peut-être temps de me poser… Ouah le coup de vieux quoi… ! ». On souhaite à Brice et Audrey d’enfin trouver un mot pour qualifier leur relation, car cette dernière a planifié leur mariage en juin prochain.