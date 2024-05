Pour honorer la mémoire des civils palestiniens, Israël va utiliser un silencieux pendant 1 minute

“Ce qui se passe aujourd’hui en Palestine est tragique et il est de notre devoir de rendre hommage à tous les civils tombés pendant notre combat contre le Hamas.” a déclaré Benjamin Netanyahu lors d’une conférence de presse, avant de couper à la hâte 3 oignons sur son pupitre pour l’aider à verser une larme. “Voilà pourquoi tous nos soldats déployés sur la bande de Gaza leur rendront hommage dès aujourd’hui en utilisant un silencieux pendant une minute avant de tirer.” a-t-il ajouté sous les applaudissements nourris des militaires.

Un hommage symbolique que le premier ministre Israélien a souhaité intimiste mais lourd de sens. “Nous envoyons également toutes nos pensées et nos prières au peuple palestinien. D’ailleurs, pour que les pensées arrivent plus vite, nous les avons écrites directement sur des missiles. Rien que ce matin, nous avons envoyé plus de 2000 pensées et près de 160 prières.” Puis de conclure : “Ce sont peut-être des Palestiniens mais ce sont aussi des êtres humains…enfin pour la plupart.”