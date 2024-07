« La petite terrasse coquette et épurée » décrite par l’agent immobilier était une plaque d’égout

Alexis et Justine sont en couple depuis près de trois ans, suffisamment pour envisager d’emménager ensemble à la rentrée prochaine. Mais alors que tous deux étaient tombés d’accord pour visiter une maison dont l’annonce leur avait fait miroiter le caractère exceptionnel, ils ont vécu un cauchemar. Alexis résume : « Nous entrons par une sorte de grillage à moitié arraché dans ce qui devait être « le jardin baigné de lumière aux accents sauvages » et qui se révèle être un tas de ronces éclairé par un lampadaire. » il poursuit : « La « petite terrasse coquette et épurée » était une plaque d’égout. Quant à la « petite marre souterraine et bucolique », il s’agissait de la fosse septique. »

Déconvenue totale

A l’intérieur, la désillusion est la même. Justine explique : « La « mezzanine insolite sur pilotis » de la chambre d’enfant était un lit à étages. Et dans la salle de bains, nous nous sommes trouvés face à une simple baignoire censée être le « jacuzzi contemporain et économique » ». Interrogé, l’agent immobilier nuance : « Les clients n’étaient pas ravis mais c’est normal, ils ont besoin de mûrir leur décision, je crois qu’ils étaient un peu abasourdis après ce parcours immersif et disruptif en itinérance citadine. » Sarcastique, Alexis envisage de « faire connaître cette magnifique et inoubliable aventure au plus grand nombre, à commencer par les fonctionnaires de police ».