Emmanuel Macron refoulé de la zone des JO en raison d’un QR code défectueux

“Mais puisque je vous dis que je vis ici” a répété le président français en montrant du doigt l’entrée de l’Elysée. “Je suis désolé monsieur, mais les règles sont les règles” a de son côté répondu le responsable sécurité pour la zone, Benjamin, 44 ans avant de demander l’aide des forces de police pour demander d’éloigner l’individu du périmètre de sécurité. “Je connais bien Gérald ! C’est mon pote ! Vous êtes tous virés ! Super virés !” a hurlé l’homme en costume tandis que deux policiers le traînaient et le jetaient derrière les grilles de sécurité. “Les règles sont les mêmes pour tout le monde” a souligné le responsable, rappelant un événement similaire quelques heures plus tôt où un jeune ado a prétendu être le Premier ministre en exercice et a essayé d’accéder à l’hôtel Matignon.