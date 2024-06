Drame – Un Belge explose après avoir accidentellement prononcé le mot “soixante-dix”

Les habitants de la ville de Charleroi n’en reviennent toujours pas. “On n’a pas compris ce qu’il s’est passé” nous confie Oscar, présent au moment du drame. “On était assis en terrasse en train de siroter une pinte. Tout allait bien, et là, un type s’est mis à commenter le prix des bières.” poursuit-il. “Il a regardé la carte et il a dit « Eh beh, il est pas né celui qui me fera payer une Leffe Ruby sept euros soixante-dix ! ». J’ai tout juste eu le temps de me mettre à l’abri en me projetant sous la table que son corps a immédiatement explosé”. raconte-t-il, totalement hagard, avant de se faire examiner par le SAMU.

La ministre francophone de l’éducation Caroline Désir s’est rendue sur place pour apporter son soutien aux proches des victimes qui, selon un premier bilan, s’élèveraient à “nonante-huit”. L’homme à l’origine de l’autodestruction, Arthur Peeters, 36 ans, n’a jamais dévoilé aucun signe de radicalité. Selon les services de renseignement, il employait même régulièrement les termes GSM, bic et dracher, voyageait en “ouagon” et ne trouvait pas la pêche au thon “absolument dégueulasse”. Des signes d’un parfait équilibre mental qui, selon les forces de l’ordre, semble favoriser la thèse de l’accident.

Une histoire tragique qui n’est pas sans rappeler celle d’Antonin Loubet, jeune toulousain de 22 ans, ayant subi une combustion spontanée après avoir commandé un pain au chocolat en gare de Toulouse-Matabiau.

photo Image by Pete Linforth from Pixabay