Elisabeth Lévy s’insurge contre la présence de corps étrangers dans son vin rouge

C’est une nouvelle polémique pour la directrice du magazine Causeur Elisabeth Lévy. Invitée dans l’émission l’Heure des Pro sur CNews pour débattre sur le thème “35 degrés en juillet : et si c’était les Arabes ?”, la polémiste a interrompu Jean Messiha pour exprimer son choc : “Il y a quelque chose qui me choque, excusez-moi, mais ce matin en ouvrant ma bouteille de Baron de Lestac, j’ai remarqué des éléments étrangers qui flottaient dans mon verre ». Ils étaient sombres, nombreux, chaotiques ! Ils étaient des dizaines, peut-être même des milliers. Je suis désolée mais c’était pas le cas quand j’étais gamine. On n’est plus chez nous !”. Une déclaration qui a laissé quelques secondes de flottements sur le plateau avant de voir Pascal Praud applaudir à tout rompre en félicitant la polémiste d’oser “ouvrir le débat”.

La séquence, vue plus de 8 millions de fois en 48 heures a été immédiatement épinglée par l’ARCOM pour “incitation à la haine” et “promotion volontaire de piquette”. Elisabeth Lévy de son côté s’est défendue de toute forme de racisme en déclarant que son vin préféré était “le pinot noir” et qu’il “avait même un petit goût de papaye”. Des propos scandaleux qui ont poussé Pascal Praud à revenir sur l’incident dans son émission “Pascal Praud et vous” sur Europe 1. “Elisabeth a simplement confondu du dépôt dans son verre de vin avec l’arrivée massive de migrants subsahariens souhaitant nous envahir pour détruire notre culture. Ça arrive à tout le monde ! Après, qu’est-ce qui nous dit que ce n’était pas réellement des migrants ? Hein ? Franchement, si c’est vrai c’est très grave !” a-t-il conclu avant de changer totalement de sujet en donnant la parole à Jordan Bardella.

Un dérapage de plus qui porte à 95 le nombre de sanctions prises à l’encontre de CNews depuis le début de l’année. Un chiffre spectaculaire qui devrait permettre à Pascal Praud, grâce à sa carte de fidélité de l’ARCOM, de bénéficier de 10% de réduction sur la prochaine amende et ce, dès la 100ème sanction.