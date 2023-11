La soirée décolle après que quelqu’un a employé les mots “Loi Carrez” et “parquet flottant”

“Aussitôt qu’on a prononcé les mots “loi carrez” et “parquet flottant”, on s’est senti entre nous et on a vraiment commencé à se détendre” se souvient Bertrane avec émotion. “Oublié le stress de la semaine, les soucis, les galères, on a tout de suite arrêté d’évoquer les sujets convenus comme le sexe et les voyages pour parler de ce qui nous passionne vraiment : l’immobilier.” abonde Pierre-Arnaud.

Une fois le sujet abordé, les langues se délient, l’alcool coule à flot et la salle à manger résonne des rires des convives jusque tard dans la nuit. “Le moment d’anthologie c’est quand on a abordé la hausse de l’apport moyen en île-de-France. Parce que c’est fou quand on y pense… Ou quand Dominique a montré les échantillons de notre nouvelle moquette à Montrouge ! » raconte Pascal.

Une fois rentrés chez eux, les convives n’ont pas manqué de remercier chaleureusement leurs hôtes et leur ont aussitôt rendu l’invitation pour un apéro en janvier. “J’espère qu’on pourra parler sans tabou d’autres sujets qu’on évite par pudeur. Comme la crypto, le squash ou les NFTs. La vie est trop courte pour s’ennuyer !” s’enthousiasme déjà Pierre-Arnaud en préparant des diapos de sa dernière randonnée.