McDonald’s va remplacer ses boîtes de cholestérol par des chips de néonicotinoïdes

Quand il nous explique son plan, Chris Kempczinski, le PDG de McDonald’s Corporation a des étoiles dans les yeux : « On sent que la société est en train de changer. Les gens aiment toujours venir chez nous pour se faire plaisir, mais ils réclament aussi une fenêtre healthy. Alors on s’est demandé : quel autre poison nous allions pouvoir servir à nos clients ? Et les néonicotinoïdes sont vite apparus comme évident ! ».

Sur Twitter, le Président a tenu à rassurer sa clientèle : « Attention, on ne bannit pas le cholestérol de notre carte ! Les gens adorent ça ! Les indigestions, les bourrelets, les artères bouchées, c’est ça l’ADN McDo. Ne vous inquiétez pas, vous continuerez de voir des enfants enrobés rester bloqués dans les toboggans, c’est la base ! Mais faites nous confiance, les néonicotinoïdes sont des pesticides savoureux quand on les mélange avec du sel et du sucre ! ».

A son bureau, nous assistons à une séance de dégustation de ces fameuses chips de néonicotinoïdes et le Président Kempczinski semble conquis : « Mmmm c’est excellent ! On ne sent absolument pas le goût originel de l’aliment. Comment ça s’appelle d’ailleurs ? Légumes ?! Ah oui voilà, eh bah on sent pas du tout les légumes, c’est formidable ! Félicitez les équipes ! Les gens vont adorer ! » s’exclame-t-il en se léchant les doigts, avant de nous annoncer que le mois prochain McDo allait lancer une toute nouvelle sauce « goût diabète »

Image par Kelvin Stuttard de Pixabay