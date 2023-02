La boîte de fromage à raclette « 8 personnes » était en fait pour 1 personne

La nuit dernière, la famille Malard pensait passer une soirée raclette des plus banales, à la fois conviviale et orgiaque. Mais c’était avant de découvrir, non sans effroi, que : « La boîte de fromage pour 8… eh bah elle est pas pour 8, mais pour une personne ! C’est quoi cette publicité mensongère ?! » s’enflamme Pierre, le fils aîné.

« En puis, évidemment, il était trop tard pour aller en acheter d’autre fromage au Leclerc. On était 4, on avait acheté 2 sachets 8 personnes… autant dire qu’on s’attendait à se péter le bide. Au lieu de ça, on a commencé à se partager le fromage en parts égales. On a sorti une règle et la calculatrice » se désole Manon, la mère de famille.

Jean-Pierre, le père, peine à trouver ses mots tant il souffre encore d’avoir vu sa famille se déchirer ainsi autour d’une machine à raclette : « L’ambiance était si tendue… des années d’éducation pour en arriver à ça. Chacun tenait son couteau dans la main, j’ai eu peur pour ma vie. J’ai eu beau proposer de commander des pizzas, c’était trop tard, le mal était fait » termine-t-il en larmes. Depuis, la famille Malard a intenté un procès au fabricant de fromage pour publicité mensongère et tentative d’homicide volontaire.