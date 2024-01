Nutrition – Le corps du Christ obtient la note de 12/100 sur Yuka

Avec la dernière mise à jour de Yuka, c’est une véritable secousse qui a ébranlé l’Eglise catholique. Au milieu de produits de grande consommation comme le Rondelé, les gnocchis ou les Kit-Kat, c’est au tour du « Corps du Christ » d’obtenir une note plus que médiocre : 12/100. Un résultat « choquant » pour Lucas Parisot, analyste qualité chez Yuca SAS. “Nous avons retrouvé des traces de gluten, de glucose, et de cholestérol, mais également de 12 additifs nocifs parmi lesquels des colorants (E102), de la saccharine (E954), des nitrites (E249, E252), des acides gras désaturés (33g), de la rouille, de l’alcool (vin rouge) et assez de conservateurs pour que le produit puisse tenir 2000 ans. Il faut le voir pour le croire !”.

Une composition préoccupante que les spécialistes expliquent notamment par un manque d’activité physique de la part de Jésus, en particulier durant son séjour sur la croix, mais également par une alimentation peu variée composée exclusivement de poissons et de pains, et un taux d’alcool dans le sang avoisinant les 100%.

Depuis cette annonce, ce sont près de 80% des fidèles qui déclarent être angoissés à l’idée d’en avoir mangé tous les dimanches depuis des années. Une inquiétude légitime que certaines paroisses semblent avoir entendue puisqu’elles auraient déjà remplacé toutes les hosties par des Tuc, atteignant une note bien supérieure de 36/100 sur Yuka.