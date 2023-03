5 trucs tout simples pour grossir

1- Vive le sucre et l’huile !

Tout le monde le sait : rien n’est meilleur que la friture. Et l’addiction au sucre est à la portée de tous ! Alors, joignez l’utile à l’agréable, et faites frire tous vos plats en les trempant ensuite dans une sauce sucrée (ketchup, mayo-cola ou harissa-nutella). Vous pouvez aussi suivre la méthode Gérard Larcher, en buvant un grand verre d’huile chaque matin, et en prenant trois desserts à chaque repas. Résultats garantis.

2- Prenez la nationalité américaine

Les Américains sont gros, alors pourquoi pas vous ? En prenant la nationalité américaine, vous adopterez leur comportement et deviendrez vite adepte de la malbouffe servie dans des proportions gargantuesques (mais attention : vous perdrez votre savoir-vivre à la française). Alors vive l’Amérique et le cholestérol !

3- Abandonnez le sport

Le sport c’est nul ! Répétez-le devant votre miroir cinq fois par jour, pour bien vous imprégner de ce message : le sport c’est nul ! Résiliez votre abonnement à la salle, et vendez votre vélo à un gauchiste.

4- Faîtes le plein de stress

C’est prouvé scientifiquement : le stress fait grossir, alors planifiez des activités très angoissantes : des examens, un mariage, un changement de carrière, un film avec Guillaume Canet… Et renseignez-vous chaque jour sur le dérèglement climatique et la fin de la civilisation.

5- Mettez-vous en couple

Dernier conseil, mais sans doute le plus efficace : trouvez-vous un partenaire de vie (même s’il est pas terrible, ne soyez pas difficile). Car le bonheur d’une relation épanouie, couplé à des restaurants réguliers vous fera prendre +25% de masse corporelle en quelques semaines. Et n’oubliez jamais : le gras est à votre portée, alors vous aussi, vous POUVEZ y arriver !