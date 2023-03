Un dentiste menacé de mort parce qu’il ne recommande pas Sensodyne

Rappel des faits : le 8 janvier dernier, une vidéo du Dr Picaut est postée sur YouTube où il déclare qu’il ne recommande pas Sensodyne. Très vite, les choses s’emballent et il reçoit des centaines d’insultes et de menaces de mort. Bien loin de s’excuser, le docteur récidive et poste deux nouvelles vidéos où il réaffirme sa position sulfureuse. Mais un mois plus tard, il se réveille à côté d’une dent géante encore sanglante placée sur l’oreiller. Depuis, le Dr Picaut vit dans la peur car les Sensodyniens (adeptes de la secte du dentifrice) sont des fanatiques que rien n’arrête.

« Je ne compte pas m’excuser. Ce que j’ai dit, je le pense toujours. Sensodyne n’est pas spécialement un bon dentifrice. Je ne le recommande pas. Je sais que 9 dentistes sur 10 ont cédé à la pression, mais moi je ne me laisserai pas faire…» Le Dr Picaut reste campé sur ses positions, même si ses mains tremblent et qu’il regarde derrière lui à intervalles réguliers de peur de voir surgir de potentiels agresseurs armés de fraises de dentiste. «Ils sont là, je sais qu’ils m’espionnent… On les reconnaît à leur sourire éclatant… Même s’ils ne l’ont pas obtenu grâce à Sensodyne, je le répète. Je sais que mon discours dérange, qu’on essaie de me faire taire… Mais j’irai jusqu’au bout, quitte à y laisser ma peau ».

Aujourd’hui le Dr Picaut réclame une protection policière 24h/24, mais malgré ses sollicitations, le Ministère de l’Intérieur ferme les yeux… probablement en raison du poids que représente Sensodyne dans le paysage politique français. En effet, 9 politiques sur 10 recommandent aussi Sensodyne. Affaire à suivre.