Elle obtient enfin un rendez-vous chez le pédiatre pour son fils le jour de ses 18 ans

« C’est un vrai soulagement ! » Sylvie, 48 ans, ne cache pas sa joie d’avoir enfin obtenu un rendez-vous chez le pédiatre pour son fils. Un soulagement financier également puisque ce rendez-vous devrait permettre de mettre, à terme, fin à la location de la chaise roulante qui accompagne son rejeton depuis ses 13 ans pour apaiser ses douleurs récurrentes au genou. Enthousiaste, elle explique : « Ça fait deux bonnes nouvelles dans la semaine puisque je n’avais pas réussi à avoir de rendez-vous chez le dentiste mais heureusement sa dent cariée a fini par tomber en début de semaine. Je suis la plus heureuse des mamans. »

Une nouvelle vie

La commune du Loiret, qui figure régulièrement en bonne place dans le classement des déserts médicaux, en a profité pour dédramatiser la situation, son maire déclarant fièrement : « C’est bien la preuve qu’avec un peu de détermination on obtient toujours un rendez-vous ! ». Le ministre de la Santé et de la Prévention François Braun a salué « le dévouement des soignants qui va de pair avec le soutien indéfectible du gouvernement à tous les niveaux. » Pour Sylvie, c’est une nouvelle vie qui commence : « Ça va me laisser un peu de temps pour moi, notamment pour trouver un bon cancérologue. »

