Levallois – Le projet de statue des époux Balkany finalement suspendu

La maquette est impressionnante : on y voit Patrick Balkany en tenue d’empereur romain, portant dans ses bras puissants son épouse Isabelle, accrochée à ses larges épaules. Elle le regarde avec un mélange d’amour, de tendresse mais aussi une pointe d’inquiétude… mais lui regarde vers l’horizon, sûr de lui. Cette maquette a demandé des centaines d’heures de travail, et devait servir de modèle à la statue gigantesque qui devait être érigée courant 2025 face à la Mairie de Levallois. Mais en raison de la dernière condamnation des Balkany, les financeurs se sont retirés et c’est tout le projet qui est suspendu jusqu’à nouvel ordre. Une catastrophe pour tous les nombreux supporteurs du couple emblématique de la ville.

« Nous avions prévu une construction de 331 mètres de haut. Un mètre de plus que la Tour Eiffel, pour faire de Patrick et Isabelle Balkany le nouveau symbole de la France… Aujourd’hui c’est un rêve qui s’écroule » se lamente Fabrice Ménard, 53 ans, conseiller à la mairie de Levallois depuis 25 ans. « Nous voulions que cette statue soit si impressionnante qu’elle en devienne une offense à Dieu Lui-même » ajoute Sandrine Jouli, sa secrétaire. « Mais encore une fois, cette justice de magistrats gauchistes s’est acharnée sur Patrick et Isabelle… Pauvre France… ».

Même si la statue ne verra pas le jour, il est question de rendre tout de même hommage au couple en renommant 25% des rues « Rue Patrick Balkany » ou « Rue Isabelle Balkany ». Espérons que les employés de la Poste réfléchissent actuellement à une solution pour ne pas se perdre.