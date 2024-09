“Jennifer Lopez est de retour sur le marché, c’est bon ça !” par Maurice, 57 ans, chef de rayon

“Allez, J-Lo qui se sépare de son gugus c’est bon ça !!!” s’est exclamé le quinquagénaire en scrollant sur son smartphone. “De toute façon j’ai jamais compris ce qu’elle trouvait à Machin Affleck… Ok il est beau mec mais à part ça… Le type a clairement fait un hold-up” a ensuite commenté à la machine à café celui qui a déjà été récompensé trois fois du titre du meilleur employé du mois.

“Blague à part, si la mistinguette venait à la maison, je peux vous dire que je dormirais pas dans la baignoire ! C’est tout à fait mon genre les bombas latinas un peu caliente… Bon en vrai moi je suis marié mais si j’étais célib je peux vous dire que ça irait !” a poursuivi le commercial en adressant plusieurs clins d’oeils à ses collègues.

Sa pause terminée, l’enthousiasme du chef de rayon aura cependant été de courte durée, celui-ci ayant appris plus tard dans la journée la grossesse de l’actrice et productrice Margot Robbie. “Pfff, avec un corps pareil quel gâchis… Et fais voir la tête du papa qu’on rigole…” aurait ensuite demandé le quinquagénaire à un de ses collègues avant de rentrer chez lui, au volant de sa Dacia Duster.

Photo stock