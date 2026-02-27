Cinéma
Sébastien Lecornu remporte le César du meilleur décor
Le César du meilleur décor a été décerné au Premier ministre Sébastien Lecornu au cours de la cérémonie des Césars 2026.
C’est un Sébastien Lecornu ému aux larmes qui est monté ce jeudi soir sur la scène de l’Olympia pour récupérer son prix du meilleur décor lors de la 51ème cérémonie des Césars. “Tout comme le budget 2026, je pensais ne jamais l’avoir” confie-t-il les larmes aux yeux. “Je voudrais avant tout remercier tout ceux qui n’ont jamais cru en moi : la gauche d’abord, mais aussi la droite, le centre, les Verts, les extrêmes, et les 69 millions de français que j’oublie tous les jours” poursuit-il en brandissant sa statuette dans les airs avant de la redonner à Benjamin Lavernhe en s’excusant platement puis de quitter précipitamment le théâtre au bout de 27 secondes.
Un prix amplement mérité puisque Sébastien Lecornu avait déjà été particulièrement non-remarqué pour son rôle dans le film “Y’a t il un Premier Ministre pour sauver la France ?”, mais également pour celui du paillasson dans le film “Emmanuel Macron 2 – Resurrection”. Selon l’Académie, ce prix récompenserait également “un homme politique caméléon”, capable de se “fondre dans la masse des partis pour rester totalement invisible malgré 6 mois de mandat à Matignon”.
Une victoire vigoureusement applaudie lors de cette édition des Césars et qui laissent derrière elle quelques concurrents sérieusement déçus comme une bande de gazon dans “Une bataille après l’autre”, un mur en crépis dans “Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan” et un échafaudage roulant pour “L’inconnu de la Grande Arche”.
