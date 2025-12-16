Un critique parvient à rédiger un article sur une comédie sans la qualifier de “déjantée”

Une réussite sur laquelle il est revenu dans une courte interview pour Première : “Vous savez on a beau avoir fait des études de journalisme, on est vite à court quand il s’agit de qualifier une comédie de la bande à Fifi. J’avais à peine fini l’en tête de l’article que j’avais déjà utilisé les mots “populaire” “loufoque” et “familial”. Mais je me suis dit “François, t’as fait le Celsa, sois inventif” explique l’ancien pigiste qui a désormais décroché un CDI au sein du quotidien.

Une récompense qui ne surprend pas ses collègues. Au contraire, celle-ci vient à leurs yeux récompenser plusieurs années de dur labeur. “François a toujours été le plus inventif d’entre nous. Par exemple, quand il doit écrire un article sur le président, il pense à des formules très malines comme “le chef de l’État” ou “le locataire de l’Élysée”. C’est bien que son travail soit enfin reconnu à sa juste valeur” témoigne un rédacteur.

Fort de cette réussite, François Désoeuvre ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Selon certains, celui-ci aurait déjà en vue un nouveau projet ambitieux : rédiger l’intégralité critique d’un thriller sans employer le mot “haletant”. Une performance qui pourrait bien lui valoir le prix Albert Londres.