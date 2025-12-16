Cinéma
Un critique parvient à rédiger un article sur une comédie sans la qualifier de “déjantée”
C’est un rare exploit qu’a réussi François Désoeuvre, journaliste au Parisien. Chargé de rédiger une critique du film Le Marsupilami de Philippe Lacheau, celui-ci a réussi à écrire un article sur ladite comédie sans jamais qualifier celle-ci de “potache” ou “déjantée”.
Une réussite sur laquelle il est revenu dans une courte interview pour Première : “Vous savez on a beau avoir fait des études de journalisme, on est vite à court quand il s’agit de qualifier une comédie de la bande à Fifi. J’avais à peine fini l’en tête de l’article que j’avais déjà utilisé les mots “populaire” “loufoque” et “familial”. Mais je me suis dit “François, t’as fait le Celsa, sois inventif” explique l’ancien pigiste qui a désormais décroché un CDI au sein du quotidien.
Une récompense qui ne surprend pas ses collègues. Au contraire, celle-ci vient à leurs yeux récompenser plusieurs années de dur labeur. “François a toujours été le plus inventif d’entre nous. Par exemple, quand il doit écrire un article sur le président, il pense à des formules très malines comme “le chef de l’État” ou “le locataire de l’Élysée”. C’est bien que son travail soit enfin reconnu à sa juste valeur” témoigne un rédacteur.
Fort de cette réussite, François Désoeuvre ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Selon certains, celui-ci aurait déjà en vue un nouveau projet ambitieux : rédiger l’intégralité critique d’un thriller sans employer le mot “haletant”. Une performance qui pourrait bien lui valoir le prix Albert Londres.
Les plus consultés
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
La poule ayant pondu l’œuf lancé sur Jordan Bardella sera expulsée de France
-
PolitiqueIl y a 4 jours
Nicolas Sarkozy reçoit le “prix de littérature” de la FIFA
-
TransportsIl y a 2 semaines
La RATP sort son calendrier de l’Avent contenant un problème technique par jour
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Les sénateurs LR proposent d’interdire l’huile d’olive et le couscous aux moins de 16 ans
-
Monde LibreIl y a 2 semaines
Kim Jong-Un remporte pour la 10ème fois “North Korea’s Got Talent”
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Selon une étude, 9 Français sur 10 préfèrent un feu rouge à Louis Sarkozy
-
MediasIl y a 6 jours
Miss France crée la surprise en souhaitant la fin de l’état policier et la destruction du Grand Capital
-
TransportsIl y a 2 semaines
La nouvelle ligne de TGV Lyon-Bordeaux ne passera pas par Lyon