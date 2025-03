M6 demande à Cyril Hanouna d’humilier Bruno Guillon « avec respect »

“Il s’agit de maintenir une bonne cohésion au sein du groupe de l’entreprise”, assure-t-on du côté de M6. “Bien sûr, nous aimons Bruno Guillon, mais nous aimons aussi Cyril, et je pense qu’on peut trouver un juste milieu dans l’humiliation, l’insulte et la haine, tout en se respectant mutuellement”, souligne un porte-parole du groupe M6. “Cyril n’est pas vraiment méchant. Quand il dit “je vais te dévisser le cou, chier dedans, et faire de toi un tapis sur lequel je vais m’essuyer”, on sait qu’il ne le pense pas vraiment, c’est juste bon enfant”, assure-t-on encore du côté de la chaîne.

Sur le fait que Bruno Guillon refuse d’apparaître sur la photo de groupe à la rentrée, là aussi, le groupe M6 temporise. “Bruno n’est pas tenu d’apparaître sur la photo et la demande de notre ami Cyril d’exiger que Bruno Guillon soit sur ses genoux, déguisé en bébé, peut très bien ne pas être acceptée par M. Guillon.”

Dans sa volonté de conciliation, la chaîne invite aussi Bruno Guillon à envisager dès à présent une expatriation possible dans un pays où M. Hanouna n’a ni sociétés de production audiovisuelle ni téléspectateurs de TPMP.

Photo : (Photo by Marc Piasecki/WireImage)/ Getty Images