TPMP : Cyril Hanouna a-t-il eu raison d’inviter Nordahl Lelandais pour parler des retraites ?

« Les années de prison sont-elles prises en compte dans le calcul des annuités ? » « C’est quoi la prochaine étape, inviter Émile Louis pour qu’il nous dise ce qu’il pense des quarts de finale de la Ligue des champions ? » Sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, les commentaires ironiques ou indignés sont légion pour dénoncer l’initiative de Cyril Hanouna. L’animateur de C8, quant à lui, ne voit pas le problème : « Nordahl a à la fois un avis très pointu et très tranché sur la réforme, ça me semblait important de l’inviter, dans mon émission, tout le monde peut s’exprimer. » Puis d’ajouter : « De toute façon, c’était le seul qui était d’accord pour répondre à nos questions sur la réforme des retraites avec des nouilles dans le slip. »

Dérapages

Pourtant, on ne peut pas dire que l’émission ait été de tout repos hier soir pour l’animateur et pour le service de sécurité. Après un énorme clash entre l’invité et Gilles Verdez au sujet de l’interview accordé par Marlène Schiappa à Playboy, au cours duquel les deux hommes ont bien failli en venir aux mains, Nordahl Lelandais s’en est pris directement à Cyril Hanouna après que ce dernier lui a demandé sur un ton provocateur s’il était choqué par l’écart d’âge entre Brigitte et Emmanuel Macron. A noter que l’hôte de TPMP est resté cagoulé du début à la fin de l’émission, ce qui a fait dire à Gérald Darmanin qu’il s’agissait en réalité de Salah Abdeslam.

Espérons, quoi qu’il en soit, que le débat s’apaise avant la venue, dans la prochaine émission, d’El Chapo pour commenter les résultats des législatives partielles en Ariège.

Capture d’écran YouTube/ TPMP