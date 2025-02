« Recherche appartement ou maison » sera désormais présenté par Jean-Marc Morandini

Condamnant fermement les faits pour lesquels Stéphane Plaza a été jugé, la direction de la chaîne M6 a retiré de l’antenne toutes les émissions de son animateur star. “Pour autant, nous refusons de priver les fans de leur programme fétiche. C’est la raison pour laquelle nous allons continuer à faire vivre le concept avec un nouvel animateur”, commente le directeur des programmes.

C’est donc Jean-Marc Morandini qui reprendra l’animation du programme dès le mois prochain. “On tenait à changer radicalement de cap, tout en conservant un lien, une cohérence avec le profil de Stéphane Plaza. Si Jean-Marc a un ton plus journalistique, lui aussi a été condamné par la justice, et à deux reprises !” Un CV béton qui devrait rassurer les fans, toujours selon la direction de la chaîne.

Si le nom de Gérald Darmanin a circulé pendant plusieurs jours, le ministre a finalement dû être écarté pour incompatibilité de planning. “C’est vraiment dommage, il avait le profil parfait et on connaît tous ses compétences et l’efficacité de ses méthodes pour aider les gens à obtenir un logement”, souffle un membre de la direction des programmes.

Espérant que ce nouveau cap rencontre un franc succès auprès des téléspectateurs, la chaîne rappelle qu’elle n’exclut pas de rappeler Stéphane Plaza si son jugement venait à être annulé en appel, “pour ne pas briser une énième carrière d’homme injustement accusé de violences”.